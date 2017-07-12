В ростовской агломерации отремонтируют более 150 километров дорог

Больше 150 километров дорог ростовской агломерации отремонтируют в этом году. Работы проведут в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Более ста километров покрытия обновят в донской столице, еще около пятидесяти заменят в близлежащих районах. Ремонт дорог, которые вошли в проект, должны завершить к сентябрю, а укладку тротуарной плитки и работы на мостах и путепроводах до конца октября.