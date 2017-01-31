В Ростовской области активно развиваются семейные фермы
Семейные фермы Ростовской области борются за поддержку областного минсельхоза. Ведомство принимает заявки от животноводов на получение гранта на покупку скота. Для этого нужно представить убедительный бизнес-план, как это сделал, например, хозяйственник из Песчанокопского района Сергей Галабурдо, и дело за малым: получить от государства деньги и заняться тем, к чему душа лежит. Ну, и заодно — внести вклад в экономику района.
Свой выбор в пользу крупного рогатого скота Сергей Галабурдо сделал осознанно. Несколько лет разводил свиней, но после нескольких вспышек АЧС в регионе решил, как выражается сам, «переключится» на говядину.
«По рентабельности говядина намного выгоднее. На данный момент альтернативы ей просто нет. По моим подсчётам — самый выгодный бизнес», — говорит глава КФХ «Галабурдо» Сергей Галабурдо.
Основой поголовья семейной фермы Галабурдо стали коровы Генефордовской породы — как наиболее оптимальные для производства мяса. Реализовать бизнес-идею помог грант в шесть миллионов рублей.
Вот эти кудрявые красавцы-бычки в сутки дают 1250 граммов живого привеса. Так, в прошлом году здесь произвели 70 тонн мяса — цифра, которая полностью соответствует бизнес-плану хозяйства.
Фермер Галабурдо своих покладистых животных называет уникальными — неприхотливы в еде, быстро набирают вес, являются отличными производителями. Пока на ферме 63 головы, со дня на день должны поступить ещё 60. Тут же, в Развильном, сдают свою продукцию на мясокомбинат «Виктория» по выгодной цене.
«Бизнес-план был очень хорошо просчитан. Это даёт, конечно, огромный толчок, такие средства — 6,5 миллионов — из этих средств мы почти на 200 голов КРС выделили деньги. Я считаю, это очень хорошо на покупку, на покупку техники. Мы занимаемся ещё растениеводством. Были приобретены кукурузная жатка, зернодробилка, первоклассный опрыскиватель, трактор, установка», — говорит глава КФХ «Галабурдо» Сергей Галабурдо.
За последние четыре года селяне Песчанокопского района благодаря программам минсельхоза получили гранты на сумму 78 миллионов рублей — солидная помощь в развитии производства. Созданы рабочие места, платятся налоги.
«Произведено в районе этими категориями хозяйств 285 тонн мяса — это почти 15 процентов от произведённого мяса в районе — и 209 тонн молока. И такие семейные животноводческие фермы, как у нас Синяков — это в Жуковке, тоже занимается мясным скотоводством, Галабурдо — произвели от 100 до 70-ти тонн ценнейшего мяса», — говорит заместитель главы администрации Песчанокопского района Вячеслав Зотов.
И уже в этом году в Песчанокопском районе появились пять претендентов на получение сельскохозяйственных грантов.
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