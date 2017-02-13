В Ростовской области на охрану природы выделено почти полтора миллиарда рублей

Как сохранить экологию донского края и одновременно получать выгоду от использования природных богатств? Эти вопросы обсудили в Ростове-на-Дону на губернаторской экспертной площадке. Здесь же стало известно, что на природоохранные мероприятия в этом году Ростовская область получит в пять раз больше денег, чем в прошлом.

Эти фотографии сделаны не профессионалами, а обычными дончанами. Их объектив уловил и сохранил настоящие природные ценности. Выставка сопровождает традиционную экспертную губернаторскую площадку. В Год экологии представители власти, науки и бизнеса обсуждают вопросы природоохраны.

«Убежден, что один из принципиальных вопросов Года экологии и нащей жизни в целом является вопрос о том, как сегодня вписать наши потребности в естественные возможности природы и не ставить под угрозу благополучие будущих поколений. Думаю, что это главная задача, которая требует нашего внимания и, конечно, решения», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня в области уже реализуют стратегию сохранения окружающей среды и природных ресурсов. Программа разработана до 2020 года. В этом году на природоохранные мероприятия выделено почти полтора миллиарда рублей, сообщает правительство региона, из них половина пойдет на защиту водных ресурсов.

Так планируется оздоровить бассейн реки Темерник и Цимлянское водохранилище. Еще одна из задач — улучшение климата и борьба с загрязнением воздуха. Кроме того, в центре внимания увеличение биоразнооразбразия и развитие заповедников региона. Популяции сегодня восстанавливают и искусственным способом. Так, например, донской регион является одним из лидеров по количеству выращенной рыбы.

«Наша задача — накормить людей, обеспечить то минимальное потребление рыбы, которое необходимо с точки зрения биологической потребности. Ростовская область в этом отношении находится на передовых позициях», — отметил председатель правления ассоциации «Ростоврыбком» Ефим Мазяр.

Планируется также уделить большое внимание экологическому воспитанию в регионе. Делать это будут совместно с вузами области.