В Ростовской области на охрану природы выделят 3,82 миллиарда рублей
В Ростовской области в 2017 году на природоохранные мероприятия будет выделено в пять раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом сообщает сайт донского правительства.
Так в прошлом году на эти уели направили 0,7 миллиарда рублей. А в 2017 году планируют затратить 3,82 миллиарда рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципальных бюджетов, а также средства инвесторов.
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