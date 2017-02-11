В Ростовской области на охрану природы выделят 3,82 миллиарда рублей

В Ростовской области в 2017 году на природоохранные мероприятия будет выделено в пять раз больше средств, чем в 2016 году. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Так в прошлом году на эти уели направили 0,7 миллиарда рублей. А в 2017 году планируют затратить 3,82 миллиарда рублей. Это деньги из федерального, областного и муниципальных бюджетов, а также средства инвесторов.