В Ростовской области провели большое совещание по мелиорации

Сегодня в Семикаракорском районе состоялось большое совещание по мелиорации. Ростовская область ежегодно увеличивает площадь орошаемых земель на шесть тысяч гектаров. Но этого явно не достаточно, чтобы возродить мелиорацию в регионе. Помощь донским аграриям оказывает государство — оно готово увеличить финансирование, но только под конкретные проекты.

Температура воздуха плюс 40, а на поверхности почвы за 50. Однако вместо выжженной степи — бодрая и сочная зелень свекольной ботвы. Живительная влага творит чудеса. В овощеводческом хозяйстве Семикаракорского района это поняли давно — возрождением мелиорации занялись 20 лет назад. Теперь практически сто процентов посевных площадей — это орошаемые земли.

«Что в мелиорации хорошо — она даёт стабильность в работе. Какой бы год ни был засушливый — надо поливать больше, качественно поливать. Поэтому без мелиорации овощеводства на Дону не было и не будет», — говорит директор сельскохозяйственного предприятия Геннадий Гончаров.

Благодаря поливу картофель на этих засушливых землях даёт стабильные 40 тонн с гектара, лук — больше 70. Поливают даже озимую пшеницу и кукурузу. Урожаи рекордные.

«Норму даём до 500 кубов на гектар за один проход. Техника позволяет, почва позволяет впитывать. В пределах 6-8 поливов делаем, и, в принципе, хватает. Урожайность больше 100 ц с га», — говорит агроном Николай Криничный.

Заместителю главы федерального минсельхоза это хозяйство демонстрируют как образец, пример того, как может и должна развиваться мелиорация на Дону. Но в целом картина по региону далеко не такая радужная. Во второй половине прошлого века площадь орошаемых земель в области превышала 430 тысяч гектаров. В 90-е годы она сократилась вдвое. В прошлом году фактически поливалось лишь чуть больше 70 тысяч гектаров. Огромная сеть оросительных систем пришла в упадок. Восстановить и модернизировать её — основная задача. И без поддержки государства тут не обойтись.

«Сегодня федеральный бюджет оказывает аграриям Ростовской области поддержку — до 300 миллионов рублей заявившимся участникам. Но у нас есть возможность увеличить меры господдержки кратно. Это зависит от наличия проектов, прошедших экспертизу, от бизнес-планов, которые хозяйствующие субъекты представляют», — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

Хозяйства, которые возьмут вектор на орошение, готовы поддерживать и на уровне федерации, и на уровне региона. Но для этого необходима воля руководителей сельхозпредприятий и вложение собственных средств. Убедить, что это не только нужно, но и экономически целесообразно — главная цель большого совещания по мелиорации. Постепенно область возвращает утерянные поливные площади — со скоростью примерно 6 тысяч гектаров в год. Есть предпосылки к тому, чтобы этот темп увеличился как минимум вдвое.

«Это вполне реальная цифра. Потому что буквально накануне были проведены переговоры с компанией «Кока-Кола» — им нужны концентрированные соки. Нужны томаты, морковь. Рынок овощной не стабилен. Тем не менее, за счёт увеличения мощностей по переработке — а мы планируем строительство завода по производству концентрированного сусла, -думаю, что у аграриев всё больше и больше будет желание переводить земли в мелиорацию», — говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

О больших перспективах развития мелиорации на Дону можно судить и по реализации двух масштабных проектов. Продолжается реконструкция Донского магистрального канала — главной водоводной нити региона. Намечена уже вторая очередь мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища — основного резервуара области. Вода для полива станет чище и её будет значительно больше.