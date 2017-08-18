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ЭКОНОМИКА

В Ростовской области снизилась средняя ставка по ипотеке

8:09 Пятница, 18.08.2017

Средняя ставка по ипотечному кредиту в Ростовской области снизилась. Данные приводит областное правительство. Сейчас она составляет 11,5 процентов. В прошлом году цифра была на один пункт выше. С начала года на Дону выдано почти 10 тысяч ипотечных займов. Объем займов превысил 16 млрд рублей.

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