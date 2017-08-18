В Ростовской области снизилась средняя ставка по ипотеке

Средняя ставка по ипотечному кредиту в Ростовской области снизилась. Данные приводит областное правительство. Сейчас она составляет 11,5 процентов. В прошлом году цифра была на один пункт выше. С начала года на Дону выдано почти 10 тысяч ипотечных займов. Объем займов превысил 16 млрд рублей.