В Ростовской области снизилась средняя ставка по ипотеке
Средняя ставка по ипотечному кредиту в Ростовской области снизилась. Данные приводит областное правительство. Сейчас она составляет 11,5 процентов. В прошлом году цифра была на один пункт выше. С начала года на Дону выдано почти 10 тысяч ипотечных займов. Объем займов превысил 16 млрд рублей.
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