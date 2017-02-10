В Ростовской области успешно развивают винный кластер

В Ростовской области будут развивать винный кластер «Долина Дона». Порядок действий подписан региональным департаментом потребительского рынка и ДГТУ. В этом году виноделов ждет значительная финансовая помощь от государства — больше 30-ти миллионов рублей направят тем, кто делает благородный напиток на Дону.

На винодельне «Эльбузд» временное спокойствие. В 9-тонных бочках дозревает «Мерло», «Пино-Нуар», «Каберне-Совиньон». Рядом на линии по розливу очередной партии сухого красного ждут оригинальные бутылки.

«То что вышел новый закон, поддерживающий закладку новых виноградников, это, конечно, для нас большой плюс. На сегодняшний день у нас посажено 25 гектаров. Мы планируем в ближайшие год-два еще 20 гектаров виноградников», — говорит заместитель директора по развитию ООО ДВХ «Эльбузд» Наталья Коротенко.

«Следим за вином, в каком состоянии оно находится, производим операции по переснятию с осадка», — рассказывает исполнительный директор ООО «Винодельня Ведерниковъ» Михаил Пахалюк.

Сейчас, конечно, не горячая пора, говорит Михаил Пахалюк, но и зимой работы хватает. Последние месяцы для винодельни стали богаты на покупки — оборудования приобрели на несколько миллионов. На 2017 год виноделы смотрят с оптимизмом. Государство вновь сделало реверанс тем, кто создает местный качественный продукт.

«Выделены средства на поддержку 27 миллионов из федерального бюджета и 5,9 миллиона из областного бюджета», — комментирует заместитель министра сельского хозяйства Анатолий Кольчик.

Значительно увеличатся ставки по возмещению затрат виноделов. Таким образом, областных денег выделят почти в 2,5 раза больше, а в общей сложности поддержка возрастет на 10 процентов. Однако сколько у отрасли веры в будущее, столько же еще и проблем.

«Ставки акцизов на производство вин натуральных выросли практически в два раза», — отмечает директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

И это только одна из десятков проблем, с которыми сталкиваются и столкнутся еще донские виноделы, говорит Ирина Теларова. Инфраструктура, законодательство, кадры, рынки сбыта — все требует настройки.

«У нас получится сформировать этот великолепный кластер виноделов на донской земле. Мы выполним задачу, которую перед нами поставил губернатор», — уверен ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Ирина Теларова и Бесарион Месхи подписали на днях график работы по развитию кластера «Долина Дона», ДГТУ стал куратором этого проекта. О том, что это будет, смотрите большой репортаж в итоговом выпуске «Вестей».