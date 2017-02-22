В Ростовской области увеличивают поддержку овцеводческих хозяйств

В 2017 году на поддержку развития отрасли овцеводства предусмотрено больше 60 миллионов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Эти цифры озвучила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная на совещании в Ремонтненском районе, посвященном перспективам развития овцеводства на Дону. В мероприятии приняли участия представители Национального союза овцеводов и Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.

«Племенная база овцеводства нашей области представлена 11 организациями, в том числе шестью племенными заводами и пятью племенными репродукторами, — подчеркнула Светлана Полуляшная. — На поддержку развития отрасли овцеводства в 2016 году были направлены субсидии на сумму 40,6 млн рублей. В текущем году на субсидии на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти предусмотрены бюджетные средства в размере 9,2 млн рублей, на субвенции по наращиванию маточного поголовья овец и коз – 51 млн рублей».

По данным донского минсельхозпрода, сегодня в Ростовской области поголовье овец составляет 1 млн 180 тысяч голов. В хозяйствах разводят в основном овец тонкорунных (советский меринос и сальская), а также полутонкорунных пород (цигайская), грубошерстных (эдильбаевская) пород.