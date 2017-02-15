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СПОРТ

В Ростовской области выделены средства на развитие детско-юношеского футбола

16:16 Среда, 15.02.2017

На поддержку начинающих футболистов из бюджета Ростовской области выделено около восьми миллионов рублей. Как сообщает сайт правительства региона, эти деньги направят на проведение зональных и финальных турниров, смотров-конкурсов, семинаров, на участие спортсменов во всероссийских стартах. Более 1,5 миллиона рублей от общей суммы отведено на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

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