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ЭКОНОМИКА

В Ростовской области заменили 149 лифтов

16:50 Четверг, 17.08.2017

На Дону с начала года произвели замену лифтов в 47 многоквартирных домах. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

Уже успели установить 149 лифтов. На эти цели направлено почти 229 млн рублей, в том числе 48 млн рублей – средства областного бюджета и примерно 181 млн — средства собственников (за счет минимального взноса на капремонт).

Всего в 2017 году в рамках реализации программы капремонта заменят 296 лифтов. На эти цели планируют направить 476 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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