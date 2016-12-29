В Усть-Донецком районе значиельно возрос поток туристов

Ростовская область в этом году зарекомендовала себя как регион экологического и событийного туризма. В заказниках открывались новые экотропы — по ним прошагали сотни групп туристов, цветением тюльпанов на фестиваль «Воспетая степь» приезжали любоваться 7 тысяч человек, рекордное количество гостей посетило реконструкцию Азовского осадного сидения, фестивали «Донская уха» и «Донская лоза». Только в Усть-Донецком районе количество туристов выросло в два раза: с 60 до 120 тысяч.

«Приезжал представитель китайской туристической компании. На следующий год у нас проект есть по охоте, по рыбалке. Китайцев очень интересует экология. У них мало осталось мест, где можно просто искупаться», — говорит управляющий загородным клубом Михаил Звонков.

Туристы из Китая, Аргентины и Италии в этом году приезжали полюбоваться красотами Дона в станицу Раздорскую. Летом для них конные и пешие прогулки, зимой русская баня.

«Полное заселение. База 202 человека, но мы и не старались сделать ее больше. Мы позиционируем себя семейным отдыхом. Чтобы люди приезжали с детьми, было комфортно и тихо», — говорит управляющий загородным клубом Михаил Звонков.

«Приезжают отовсюду — и с Северного Кавказа, плюс рыбалка постоянно — и зима и лето. Жить веселее. А это уже берег Северского Донца, в километре от хутора Апаринка. Рядом с базой отдыха зимняя рыбалка проходит практически в круглосуточном режиме. Так что всех любителей рыбалки подледной, летней, спиннинг, удочка — все приезжайте отдыхать», — говорит Александр Афонин.

«На этом месте раньше был яблоневый сад, еще со старых казачьих времен. Ну а сейчас гостиница, ресторан, баня, беседки», — говорит предприниматель Александр Орехов.

Александр Орехов приехал на Дон из Сургута. Говорит, климат не подошёл. На своей малой родине развивает гостиничный бизнес. Здесь могут разместиться до 250 отдыхающих. Первый год были местные жители. Сейчас приезжают Ростов, Шахты, Новочеркасск. Люди, может быть, устают от своих квартир.

Еще два года назад в Усть-Донецком районе было официально зарегистрировано 60 тысяч туристов. В этом — уже больше 120 тысяч отдыхающих.

«Вы сами понимаете, что Усть-Донецкий район находится на правой стороне Дона и Северского Донца. Ни один район не имеет две крупные реки как у нас, поэтому у нас сама природа благоприятная для этого. У нас 14 гектаров леса. Только за последние три года построены новые три базы отдыха», — говорит глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.

Туристов интересует не только отдых, но и история. Сейчас в первой столице донского казачества местный хор готовит репертуар для новогодних праздников.

«Последнее время приезжают из Центральной России — Москва, Ленинград. Они приезжают и видят, насколько богат донской край», — говорит научный сотрудник ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» Александра Попова.

«Люди начинают понимать, что если ты не знаешь собственную историю, если ты не знаешь своих собственных корней, если ты не имеешь даже возможности знать, где что находится у тебя в области — это некий минус в твоём личностном развитии», — говорит исполняющий обязанности директора ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник» Алексей Сухов.

Отдых деловой и этнографический, рыболовный и спортивный. Развитие экономического потенциала района власти видят именно в развитие внутреннего туризма.