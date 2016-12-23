Василий Голубев: ‘Донской регион продолжает динамично развиваться’

В Таганроге прошло заседание совета по инвестициям. На нем подвели предварительные итоги инвестиционной деятельности на территории донского региона. Участники встречи провели анализ выполнения программы «100 губернаторских инвестпроектов». В пресс-службе правительства напомнили, что с 2011 года в список было включено 106 проектов. Из них 42 на сумму 132,7 млрд рублей уже реализованы.

«В 2016 году было реализовано 10 проектов из «губернаторской сотни» на общую сумму 59,4 млрд рублей, что позволило создать более 4,5 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В 2017 году планируют реализовать еще несколько проектов «губернаторской сотни», среди которых новый комплекс «МегаМага»; промышленный комплекс «Евродона» мощностью 60 тысяч тонн мяса индейки в живом весе в год; терминал по перевалке сельсхозпродукции компании «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток».

«Год показал, что Ростовская область, несмотря на изменившиеся условия, по-прежнему находится в динамике. Более 600 реализуемых инвестпроектов — это свыше 933 млрд рублей вложений, а также возможность трудоустройства почти для 60 тысяч человек», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.

По итогам заседания губернатор Ростовской области поставил основную задачу на 2017 год — к концу следующего года необходимо выйти на цифру в 1 триллион рублей инвестиций по всем реализуемым в регионе проектам, сообщили в пресс-службе главы Дона.