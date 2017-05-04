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ЭКОНОМИКА

Василий Голубев на Госсовете РФ затронул вопрос о зарплате сотрудников МФЦ

14:35 Четверг, 04.05.2017

2017-05-04_13-48-14В эти минуты в Москве проходит Госсовет России по председательством Владимира Путина. Первый вопрос, который обсудили собравшиеся, — предоставлении государственных и муниципальных услуг через МФЦ и внедрении механизма оценки их качества. Содокладчиком выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В своем выступлении губернатор Ростовской области затронул тему заработной платы сотрудников МФЦ. По его словам, сейчас по стране средняя зарплата в многофункциональных центрах составляет 70% от средней по региону. Этому есть обоснование — весомая доля оказываемых услуг — федеральные. И на покрытие этих услуг региона получают 50% госпошлины, которые оплачивают получатели услуг в МФЦ. Это хорошее подспорье, но необходимы дополнительные меры.

«Приведу пример. Одна из наиболее востребованных сегодня услуг — на предоставление сведение из единого государственного реестра недвижимости — это 37,6% в общей совокупности услуг. Но за нее взимается не госпошлина, а плата, разделение которой между федеральным и региональным бюджетом законодательно не предусмотрена», — отметил Голубев и попросил рассмотрение вопроса распределения внести в список поручений по итогам Госсовета РФ.

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