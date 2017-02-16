Василий Голубев встретился с уполномоченным по правам предпринимателей

Как Ростовской области удалось добиться таких внушительных экономических показателей и какие отрасли будут поддерживать в регионе в текущем году — эти вопросы несколько часов назад обсудили донской губернатор Василий Голубев и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Сегодня он приехал в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с бизнесменами и местными властями. Борис Титов также отметил, что региональная экономическая политика стимулировала рост объема инвестиций в донскую экономику.