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ОБЩЕСТВО

Василий Голубев встретился с уполномоченным по правам предпринимателей

18:08 Четверг, 16.02.2017

Как Ростовской области удалось добиться таких внушительных экономических показателей и какие отрасли будут поддерживать в регионе в текущем году — эти вопросы несколько часов назад обсудили донской губернатор Василий Голубев и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Сегодня он приехал в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с бизнесменами и местными властями. Борис Титов также отметил, что региональная экономическая политика стимулировала рост объема инвестиций в донскую экономику.

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