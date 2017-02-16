Василий Голубев встретился с уполномоченным по правам предпринимателей
Как Ростовской области удалось добиться таких внушительных экономических показателей и какие отрасли будут поддерживать в регионе в текущем году — эти вопросы несколько часов назад обсудили донской губернатор Василий Голубев и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Сегодня он приехал в Ростов-на-Дону, чтобы встретиться с бизнесменами и местными властями. Борис Титов также отметил, что региональная экономическая политика стимулировала рост объема инвестиций в донскую экономику.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.