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ЭКОНОМИКА

‘Вертолеты России’ поставят в Казахстан четыре боевых Ми-35М

15:52 Среда, 11.01.2017

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2018 году поставит в Казахстан четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М.

Как сообщает сайт Роствертола, поставка направлена на развитие стратегического сотрудничества между двумя государствами и постепенное замещение парка вертолетной техники республики на современные образцы.

Добавим, в отличие от предшественника — Ми-24 — у вертолета Ми-35М значительно расширены возможности применения. Он может выполнять боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Повышена выживаемость в воздухе за счет современных элементов защиты. Усовершенствованы летно-технические характеристики.

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