Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации

10:19 Среда, 11.01.2017

В городской администрации южной столицы снизят расходы. Такое распоряжение дал глава Виталий Кушнарев. Он отметил, что необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти.

Как сообщили в пресс-службе управления, первую очередь начнут отказываться от расходов на канцелярию, служебный транспорт, командировочных и представительских расходов. Кроме того, департаментам и управлениям Ростова предлагается серьезно пересмотреть штат сотрудников и половину из них сократить. Виталий Кушнарев уверен, что такая мера освободит необходимые средства для решения реальных городских проблем.

Еще темы рубрики

11 января 2017
Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации
11 января 2017
Губернатор предложил учредить почётные звания для городов и районов Ростовской области
10 января 2017
Радио ‘Дон-ТР’ объявило конкурс на лучшее название для спортпрограммы
10 января 2017
БК ‘Ростов-Дон ЮФУ’ в первом матче чемпионата России обыграл ‘УГМК-Юниор’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Виктор 11.01.2017

Даже если этих дармоедов сократить на 50% никто и не заметит.