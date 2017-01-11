Виталий Кушнарев сокращает расходы и штат сотрудников горадминистрации
В городской администрации южной столицы снизят расходы. Такое распоряжение дал глава Виталий Кушнарев. Он отметил, что необходимо отказаться от всего, что не влияет на качество работы городской власти.
Как сообщили в пресс-службе управления, первую очередь начнут отказываться от расходов на канцелярию, служебный транспорт, командировочных и представительских расходов. Кроме того, департаментам и управлениям Ростова предлагается серьезно пересмотреть штат сотрудников и половину из них сократить. Виталий Кушнарев уверен, что такая мера освободит необходимые средства для решения реальных городских проблем.
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Даже если этих дармоедов сократить на 50% никто и не заметит.