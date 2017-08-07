Железнодорожный район Ростова-на-Дону отпраздновал своё 80-летие. Для жителей провели фестиваль казачьей культуры, регату, спортивный праздник, а вечером запустили в небо фейерверки.

Сегодня Железнодорожный район — лидер городской экономики. По словам сити-менеджера Виталия Кушнарёва, из 100 процентов прибыли 70 процентов дают донской столице именно предприятия Железнодорожного района. Накануне ростовчане, внесшие вклад в развитие города, получили награды из рук первых лиц южной столицы.

«К этой дате мы подошли с достойными результатами. Сегодня Железнодорожный район — флагман ростовской экономики. Здесь находятся объекты, которыми по праву гордится весь город. Это Ростовское отделение Северо-Кавказской железной дороги, Электровозоремонтный завод, ЗАО «Дон-Гипс», Ростовский порт, «Юг Руси», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарёв.