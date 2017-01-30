Власти выделят средства на обеспечение водоснабжением населенных пунктов Дона

Более четверти миллиарда рублей выделят на обеспечение водоснабжением малых населенных пунктов Ростовской области. Такое решение накануне принял губернатор Василий Голубев. Отметим, что данные средства будут расходоваться в течение трех лет.

Как сообщает сайт донского правительства, часть из этих денег в 2017 году пойдет на установку 190 водонапорных башен в 12-ти районах региона. Кроме того, до конца года планируется строительство и ремонт 22 водозаборных скважин. При этом в течение двух лет на закупку водонапорных башен направят более 140 миллионов рублей. В результате на Дону появится еще 381 водонапорная башня.