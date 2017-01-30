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ЭКОНОМИКА

Власти выделят средства на обеспечение водоснабжением населенных пунктов Дона

15:32 Понедельник, 30.01.2017

Более четверти миллиарда рублей выделят на обеспечение водоснабжением малых населенных пунктов Ростовской области. Такое решение накануне принял губернатор Василий Голубев. Отметим, что данные средства будут расходоваться в течение трех лет.

Как сообщает сайт донского правительства, часть из этих денег в 2017 году пойдет на установку 190 водонапорных башен в 12-ти районах региона. Кроме того, до конца года планируется строительство и ремонт 22 водозаборных скважин. При этом в течение двух лет на закупку водонапорных башен направят более 140 миллионов рублей. В результате на Дону появится еще 381 водонапорная башня.

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Власти выделят средства на обеспечение водоснабжением населенных пунктов Дона

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