Во время празднования 80-летия Ростовской области ограничат продажу алкоголя

С инициативой об ограничении продажи алкоголя в дни празднования 80-летия Ростовской области выступили представители правоохранительных органов региона. Их поддержал глава Дона Василий Голубев. Руководителям муниципалитетов рекомендовано проработать вопрос с представителями торговых организаций, реализующих алкоголь, сообщили в пресс-службе правительства области.

«Это особенно важно в местах массовых мероприятий. Должна быть проведена тонкая, но результативная работа», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В предстоящих празднествах ожидается участие около 1 миллиона гостей и жителей Дона. Для обеспечения безопасности предполагается задействовать около 10 тысяч правоохранителей и представителей народных дружин, казачьих формирований, сотрудников частных охранных агентств.