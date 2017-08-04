Во время празднования 80-летия Ростовской области ограничат продажу алкоголя
С инициативой об ограничении продажи алкоголя в дни празднования 80-летия Ростовской области выступили представители правоохранительных органов региона. Их поддержал глава Дона Василий Голубев. Руководителям муниципалитетов рекомендовано проработать вопрос с представителями торговых организаций, реализующих алкоголь, сообщили в пресс-службе правительства области.
«Это особенно важно в местах массовых мероприятий. Должна быть проведена тонкая, но результативная работа», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.
В предстоящих празднествах ожидается участие около 1 миллиона гостей и жителей Дона. Для обеспечения безопасности предполагается задействовать около 10 тысяч правоохранителей и представителей народных дружин, казачьих формирований, сотрудников частных охранных агентств.
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