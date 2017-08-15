‘Водоканал’ Ростова начнет поставлять квитанции без посредников

Сотни потребителей воды столкнулись с одной и той же проблемой — неразберихой в платежках «Водоканала». Суммы в них начисляются по непонятному для горожан принципу, но станут ли они яснее после того как в доставке квитанций уберут посредников?

Проблемы с квитанциями за воду у семьи Шитовых возникли в январе этого года. Сначала платежки стали приходить с небольшой задержкой. Но так как Евгения вносила показания и оплату через личный кабинет, не сильно обращала на это внимание. Позже в квитках и вовсе появились странные показания счетчиков.

«Первые две квитанции за январь и февраль пришли как обычно, они включали старые показания, графу для записи новых. То есть ты сам считаешь расход воды и сумму, которую должен заплатить по нормативу. Квитанция в марте пришла уже заполненная. Я решила в тот момент, что, возможно, «Водоканал» поменял систему расчетов — раньше ты сам считал, а теперь ты передаешь им показания, они считают и присылают тебе квитанцию в следующем месяце», — говорит Евгения Шитова.

В апрельской квитанции расчет вообще произвели по среднему нормативу. А в личном кабинете отобразилось отсутствие счетчиков. С подобными ошибками столкнулись сотни ростовчан. Разбираться с непонятными квитанциями отправились в расчетные центры и зависли в больших очередях.

Сегодня представители «Водоканала» стараются решить вопрос и для работы с клиентами поставили дополнительных специалистов на точки приема. Кроме того, теперь квитанции не будут приходит хаотично, их начнут разносить без посредников.

«Мы уже долгое время недовольны работой организаций, которые доставляют квитанции. Впервые в этом месяце мы разносим квитанции самостоятельно. Это значит, что наши платежки абоненты будут получать очень рано, в начале месяца. Все вопросы абоненты смогут решить в рабочем порядке», — комментирует пресс-секретарь АО «Ростовводоканал» Андрей Крюков.

Чтобы показания были учтены вовремя, их нужно сообщать с 18 по 25 число каждого месяца. В случае задержки оплаты на месяц начисляется штраф, и долг может расти.

«С начала этого года законодатель серьезно повысил

пени за нарушения сроков оплаты, они сейчас достигают 31 процента годовых», — добавляет пресс-секретарь АО «Ростовводоканал» Андрей Крюков.

Еще один вопрос, который волнует ростовчан — новая графа - общедомовые начисления. В ней учитывается расход воды, например, на уборку подъезда. Расчет ведут по нормативу.

Если возникают проблемы в личном кабинете, то надо написать в техподдержку «Водоканала» или звонить по телефону «горячей линии», или все-таки обратиться в расчетный центр. Каждый случай индивидуален и требует проверки.