Волго-Донскому судоходному каналу и Цимлянской ГЭС исполнилось 65 лет
В честь юбилея Волго-Донского судоходного канала министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов от имени губернатора Василия Голубева вручил награды девятерым сотрудникам ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей».
«Вы и ваши предшественники написали немало знаковых страниц в историю водного транспорта России, и строительство Волго-Донского судоходного канала — одна из самых ярких вех в этой летописи», — отметил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Также 65 лет на днях исполнилось и Цимлянской ГЭС. Она была построена в рамках программы сооружения Волго-Донского судоходного пути. В год электростанция вырабатывает более 600 млн киловатт-часов.
«По себестоимости вырабатываемой электрической энергии станция является безусловным лидером энергетики юга России. Коллектив специалистов успешно обеспечивает её высоконадежную безаварийную работу», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Владимир Крупин.
Цимлянская гидроэлектростанция занимает лидирующие позиции на региональном рынке дешевой и экологически чистой электроэнергии, стабильно работает на оптовый рынок электрической мощности, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ростовской области.
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