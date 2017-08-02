Восполнение ущерба природе: в Дон выпустили 40 тысяч мальков леща и сазана

Сегодня река Дон пополнилась новыми обитателями. Пруд, где выращиваются мальки сазана и леща, соединён с Доном специальным каналом. Он перегорожен дамбой, оборудованной так называемой шандорой — задвижками. Их при необходимости открывают и закрывают. На выходе — уловитель. Пропускает воду, а мальки, даже крошечные, остаются внутри.

«Идёт подсчёт повремённый — опускается ловушка, через каждые 2 минуты поднимается. Идёт взвешивание, завес. После этого суммируется количество. И согласно этому подсчитывается выпуск молоди леща», — говорит генеральный директор АО «Кулешовское рыбоводное хозяйство» Игорь Чуйко.

Каждый выпускаемый малёк весит примерно треть одного грамма. В маленькой плошке помещается около полусотни будущих донских лещей — мтолько в среднем остаётся в ловушке за две минуты. В реку вышли около сорока миллионов мальков. Это так называемый компенсационный выпуск молоди рыбы. Донские предприятия, влияющие на окружающую среду, в том числе на рыбные ресурсы, по закону обязаны компенсировать наносимый природе ущерб.

«Есть ущерб, который наносится один раз — при возведении какого-то объекта. Он называется временным. И есть объекты, которые наносят ущерб в процессе эксплуатации. Это постоянный ущерб. Компенсируются как временные ущербы, так и постоянные. В данном случае почти все компенсации временные», — говорит начальник отдела аквакультуры Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Антон Кашпур.

В этот раз в массовом выпуске участвуют 13 предприятий — энергетика, нефтегазовая промышленность, мостостроители. Проще говоря, они покупают у рыбоводного хозяйства малька, чтобы потом выпустить его в Дон. Самая большая доля — у Ростовской АЭС. Они выпускают более 20 миллионов мальков леща и около миллиона сазана.

«Какая гибель идёт малька или биологической массы в виде корма этой рыбы — когда мы забираем это с тем объёмом воды через насосную станцию, мы это возмещаем уже в виде готовой рыбы, которую выпускаем в устье реки Дон», — говорит начальник отдела окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.

Из сорока миллионов мальков до взрослых рыб вырастут, конечно, не все. Но по словам специалистов, выживаемость достаточно высокая. Из прудовой колыбели в Дон уходят аборигенные виды рыбы, которые имеют все шансы легко приспособится к дикой среде.

Деликатное обращение с мальком и точный расчёт — вот главные принципы, которыми руководствуются при при выполнении этой работы. Поэтому процесс получается растянутым по времени. По расчётам рыбоводов, этот этап большого зарыбления Дона займёт примерно неделю.