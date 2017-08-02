Восполнение ущерба природе: в Дон выпустили 40 тысяч мальков леща и сазана
Сегодня река Дон пополнилась новыми обитателями. Пруд, где выращиваются мальки сазана и леща, соединён с Доном специальным каналом. Он перегорожен дамбой, оборудованной так называемой шандорой — задвижками. Их при необходимости открывают и закрывают. На выходе — уловитель. Пропускает воду, а мальки, даже крошечные, остаются внутри.
«Идёт подсчёт повремённый — опускается ловушка, через каждые 2 минуты поднимается. Идёт взвешивание, завес. После этого суммируется количество. И согласно этому подсчитывается выпуск молоди леща», — говорит генеральный директор АО «Кулешовское рыбоводное хозяйство» Игорь Чуйко.
Каждый выпускаемый малёк весит примерно треть одного грамма. В маленькой плошке помещается около полусотни будущих донских лещей — мтолько в среднем остаётся в ловушке за две минуты. В реку вышли около сорока миллионов мальков. Это так называемый компенсационный выпуск молоди рыбы. Донские предприятия, влияющие на окружающую среду, в том числе на рыбные ресурсы, по закону обязаны компенсировать наносимый природе ущерб.
«Есть ущерб, который наносится один раз — при возведении какого-то объекта. Он называется временным. И есть объекты, которые наносят ущерб в процессе эксплуатации. Это постоянный ущерб. Компенсируются как временные ущербы, так и постоянные. В данном случае почти все компенсации временные», — говорит начальник отдела аквакультуры Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Антон Кашпур.
В этот раз в массовом выпуске участвуют 13 предприятий — энергетика, нефтегазовая промышленность, мостостроители. Проще говоря, они покупают у рыбоводного хозяйства малька, чтобы потом выпустить его в Дон. Самая большая доля — у Ростовской АЭС. Они выпускают более 20 миллионов мальков леща и около миллиона сазана.
«Какая гибель идёт малька или биологической массы в виде корма этой рыбы — когда мы забираем это с тем объёмом воды через насосную станцию, мы это возмещаем уже в виде готовой рыбы, которую выпускаем в устье реки Дон», — говорит начальник отдела окружающей среды Ростовской АЭС Ольга Горская.
Из сорока миллионов мальков до взрослых рыб вырастут, конечно, не все. Но по словам специалистов, выживаемость достаточно высокая. Из прудовой колыбели в Дон уходят аборигенные виды рыбы, которые имеют все шансы легко приспособится к дикой среде.
Деликатное обращение с мальком и точный расчёт — вот главные принципы, которыми руководствуются при при выполнении этой работы. Поэтому процесс получается растянутым по времени. По расчётам рыбоводов, этот этап большого зарыбления Дона займёт примерно неделю.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.