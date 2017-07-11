Лента новостей

ЭКОНОМИКА

В Ростове возобновилось строительство пятизвёздочного отеля Hyatt

17:45 Вторник, 11.07.2017

В Ростов возобновились работы в пятизвёздочном отеле Hyatt. Ранее они были приостановлены из-за проблем с финансированием. Сейчас рабочие налаживают в отеле вентиляцию, систему пожаротушения и проводят пусконаладку и монтаж лифтового оборудования и эскалатора. Сдать отель строители обещают к концу года.

«В конце 2015 года в силу определенных экономических обстоятельств, инвестором были приостановлены работы на объекте. Донское правительство по поручению губернатора активно занимались тем, чтобы «Внешэкономбанк» возобновил финансирование проекта. И задача, чтобы до 31 декабря 2017 года, как есть в заявке ФИФА, гостиница вступила в эксплуатацию», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко.

Минимальная заявка ФИФА для клиентских групп 860 номеров, а для болельщиков около 4-х тысяч. Ростов сегодня ее даже превышает. Но есть потребность в отелях пятизвездочного уровня. Их нехватку должны закрыть Radisson на Набережной, он пришёл на смену недостроенному Sheraton, и Hyatt.

Еще темы рубрики

11 июля 2017
В Ростове возобновилось строительство пятизвёздочного отеля Hyatt
11 июля 2017
28 миллионов рублей выделено на сокращение числа аварийных домов в Ростове
11 июля 2017
Гостиничный фонд Ростовской области готов к приему гостей ЧМ-2018
10 июля 2017
Законодатели оценили эффективность работы «Агентства инвестиционного развития»

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.