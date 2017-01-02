Впервые за много лет на Дон проник вирус птичьего гриппа

Производство мяса и яиц индейки на Дону оказалось под угрозой. Сразу на двух предприятиях агропромышленного комплекса «Евродон» обнаружили очаги опасного заболевания — птичьего гриппа. Остановить вспышку ветеринары сейчас пытаются в Красносулинском и Октябрьском районах.

Вирус H5N1 был выявлен на участке выращивания птиц. Теперь вводятся карантинные ограничения на 21 день. В Ростовской области это первый зарегистрированный случай заболевания домашней птицы за последние восемь лет. К сожалению, вирус проник на крупнейшее в России предприятие по производству мяса индейки. Добавим, птичий грипп опасен для жизни не только животных, но и людей.