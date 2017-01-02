Впервые за много лет на Дон проник вирус птичьего гриппа
12:23 Понедельник, 02.01.20173
Производство мяса и яиц индейки на Дону оказалось под угрозой. Сразу на двух предприятиях агропромышленного комплекса «Евродон» обнаружили очаги опасного заболевания — птичьего гриппа. Остановить вспышку ветеринары сейчас пытаются в Красносулинском и Октябрьском районах.
Вирус H5N1 был выявлен на участке выращивания птиц. Теперь вводятся карантинные ограничения на 21 день. В Ростовской области это первый зарегистрированный случай заболевания домашней птицы за последние восемь лет. К сожалению, вирус проник на крупнейшее в России предприятие по производству мяса индейки. Добавим, птичий грипп опасен для жизни не только животных, но и людей.
Комментарии
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чушь — от начала до конца. Во-первых, где вы видели на рынке яйца индейки. Их никогда не было. и нет. Во-вторых, птичим гриппом — все грамотные знают — человек может заразиться только от живой птицы, а не от мяса. И третье. Если бы и заразился, то не заметил бы. И не заразил бы других — птичий грипп не передается от человека к человеку. Случаев смерти от птичьего гриппа за сто лет — единицы, и то, не факт, что от него. Ерунду пишете, панику разводите, делать нефик…
А почему Вы удаляете комментарии, которые содержат критику необоснованной паники? Вы врете. Вирус птичий не опасен для человека и не передается человеку. Вы безграмотные паникеры. евродон — пусть прокомментирует, я уверена, что Вы все врете
Человек не может заразиться через мясо. Чтобы человек заразился птичьм гриппом, ему нужно съесть не мясо, а помет больной птицы. Неучи…