Второй год подряд донские аграрии бьют рекорды

Селяне Ростовской области приступили к подготовке земель для осеннего сева. Обработано уже больше половины площадей. На предпосевном совещании озвучены уточнённые цифры урожая 2017-го. Второй год подряд аграрии бьют рекорды. И уже второе лето этому благоприятствует погода.

Главы районов, руководители сельхозпредприятий, агрономы — казалось бы, ещё совсем недавно тем же составом собирались на предуборочном совещании. И вот самая горячая для селян пора миновала, время подвести итоги. Цифры уже озвучивали, но вот последние, уточнённые данные. Валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур в области составил 12 миллионов 305 тысяч тонн. Рекорд прошлого года побит. Наивысшая урожайность в Мясниковском, Кагальницком, Азовском, Песчанокопском, Целинском районах. А по количеству собранного зерна впереди Зимовниковский — почти 700 тысяч тонн. Для востока области это нонсенс.

«Такой результат мы получили благодаря внесению и подпитке наших скудных почв. Было внесено удобрений в действующем веществе 2400 кг», — говорит глава администрации Зимовниковского района Олег Ткаченко.

Объяснить ежегодный рост донского урожая одними только благоприятными погодными условиями невозможно. Секрет успеха — грамотное ведение хозяйства, чёткое соблюдение всех агротехнологий.

«Сегодня аграрный сектор области вышел из закрытых помещений, клубов, в которых мы раньше проводили совещания и призывали сеять, убирать, пахать. Сегодня мы пошли на поле, начали показывать достижения современной науки», — говорит председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по аграрной политике Владимир Гребенюк.

Рекордный в этом году и урожай основной зерновой культуры — озимой пшеницы. 10 миллионов 600 тысяч тонн — столько Ростовская область не собирала ещё ни разу. Значительная часть озимой пойдёт на экспорт — качество позволяет. Около миллиона тонн регион переработает для собственных нужд.

«На этом мы останавливаться не будем. Мы считаем, что внутри области должно перерабатываться порядка 3 миллионов тонн пшеницы. То есть мы должны нарастить мощности по переработке в 3 раза», — говорит заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Совещание не только и даже не столько подведение итогов, сколько обсуждение планов на будущее. В области уже начались предпосевные работы. К севу озимых подготовлено более полутора миллионов гектаров, предстоит обработать ещё миллион. Сразу после нынешней уборки в хозяйствах области приступили к закладке и формированию урожая 2018 года.