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ЭКОНОМИКА

Выделены средства на замену аварийного участка водопровода в Шахтах

16:26 Пятница, 28.07.2017

Из резервного фонда области на замену аварийных участков водопровода в Шахтах выделено около 3,9 миллиона рублей. На эти деньги починят трубы от Текстильной до Ворошилова. Об этом сообщает сайт областного правительства. Из местного бюджета добавят почти 700 тысяч рублей. Монтаж выполнит служба «Водоканала».

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