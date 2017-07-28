Выделены средства на замену аварийного участка водопровода в Шахтах

Из резервного фонда области на замену аварийных участков водопровода в Шахтах выделено около 3,9 миллиона рублей. На эти деньги починят трубы от Текстильной до Ворошилова. Об этом сообщает сайт областного правительства. Из местного бюджета добавят почти 700 тысяч рублей. Монтаж выполнит служба «Водоканала».