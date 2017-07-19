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ЭКОНОМИКА

АСВ: выплаты страховых возмещений вкладчиками банка «Югра» начнутся на этой неделе

7:35 Среда, 19.07.2017

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Выплаты страховых возмещений вкладчиками банка «Югра» начнутся 20 июля, об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее, что Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры». Функции по управлению финансовым учреждением возложили на «Агентство по страхованию вкладов».
Для ускорения процесса отобраны пять банков-агентов. Компенсации будут выплачивать «ВТБ-24», «Сбербанк», «Россельхозбанк», банк «Финансовая корпорация «Открытие» и «УралСиб».

Информацию о порядке выплаты можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на сайте АСВ в разделе «Страхование вкладов».

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