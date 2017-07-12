За 10 лет 6 тысяч 300 сельских семей Дона смогли улучшить жилищные условия

Почти 172 миллиона рублей из федерального и 365 миллионов рублей из областного бюджетов было направлено в прошлом году на покупку соцжилья для жителей сельских территорий. Работа программы в регионе продолжается, она запланирована до 2020 года. За 10 лет 6 тысяч 300 сельских семей уже улучшили свои жилищные условия.

Восьмилетняя Ирина не нарадуется — она наконец-то станет собственницей своей детской. Всё это время девочка вместе с родителями и младшим братом жила у родственников в соседнем селе Пешково. Ровно восемь лет, с тех пор как только родился первый ребёнок, молодая семья Бугаенко ждала, когда же переедет в свой дом.

«Мы узнали в местной администрации, что существует такая программа. Мой муж работает у своего отца, у него фермерское хозяйство. Мы решили участвовать. Получили денежные выплаты на покупку жилья — 1 миллион 400 тысяч рублей на четверых членов семьи», — рассказывает Татьяна Бугаенко.

На очередь по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» Татьяна и её муж Сергей стали в 2013 году и уже через год получили выплату. Дом по своему вкусу искали сами: три комнаты, кухня, ванная. Главное, чтобы детям было по спальне.

Жилая площадь нового дома в селе Займа-Обрыв, в Пешковском сельском поселении — 70 квадратных метров. Здесь широкий двор и вид на золотые купола местного храма Преображения. Ремонт, как и водится, лёг на плечи главы семьи. Всё сделано, признаётся Сергей, своими руками, помогал друг.

«Мы уже сдали деньги на врезку в трассу. Сейчас у нас электрический котёл работает, зимой уже отапливали. Занимаемся проводкой газа», — говорит Сергей Бугаенко.

За 10 лет действия федеральной целевой программы 6 тысяч 300 сельских семей улучшили свои жилищные условия. А из федерального и регионального бюджетов привлечено пять миллиардов рублей.

«В 2017 году 287 миллионов рублей уже направили на счета получателей данных соцвыплат. 217 семей станут счастливыми обладателями этой субсидии», — комментирует министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанёва.

Тем временем, в семье Бугаенко решают, когда же переезжать в новый дом — скорее всего, осенью, когда восьмилетняя Ира пойдёт в третий класс.