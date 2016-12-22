За 2016 год на Дону собрали более 11,7 млн тонн зерновых

В уходящем году донской регион собрал рекордный урожай зерновых. Как уточнили в правительстве Ростовской области, он составил более 11,7 млн тонн. Это абсолютный исторический рекорд края.

«По всему растениеводству у нас в этом году динамика с плюсом. Благодарю всех растениеводов за такие результаты. Нынешний урожай был впервые за всю историю засеян в сухую землю, зима была без снега, и только дождливая весна исправила положение. К следующему году мы полностью подготовились: на 60 тысяч гектаров засеяли больше, чем в прошлом году. И нынешняя погода полностью удовлетворяет селян», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.