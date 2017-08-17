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ЭКОНОМИКА

За 7 месяцев «Россия» перевезла через ростовский аэропорт более 214 тыс. пассажиров

19:42 Четверг, 17.08.2017

Южная столица для авиакомпании «Россия» стала важной точкой на карте полетов. Чуть более, чем за полгода самолеты «России» перевезли более 214 тысяч пассажиров. Как отмечает пресс-служба компании, поток по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раз.

В Ростове располагается филиал авиакомпании, в котором работает более 200 человек. Из аэропорта южной столицы «Россия» выполняет полёты по четырём направлениям, крупнейшим из которых является московское. В аэропорт Внуково перевезено уже более 90 тысяч пассажиров, что в 1,8 раз больше, чем в прошлом году.

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