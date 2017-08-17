За 7 месяцев «Россия» перевезла через ростовский аэропорт более 214 тыс. пассажиров
Южная столица для авиакомпании «Россия» стала важной точкой на карте полетов. Чуть более, чем за полгода самолеты «России» перевезли более 214 тысяч пассажиров. Как отмечает пресс-служба компании, поток по сравнению с прошлым годом вырос в 1,6 раз.
В Ростове располагается филиал авиакомпании, в котором работает более 200 человек. Из аэропорта южной столицы «Россия» выполняет полёты по четырём направлениям, крупнейшим из которых является московское. В аэропорт Внуково перевезено уже более 90 тысяч пассажиров, что в 1,8 раз больше, чем в прошлом году.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.