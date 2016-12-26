Задача Дона на 2017 год — увеличить объем инвестиций до 1 триллиона рублей

Поддержка предпринимателей, работающих на территории региона, в 2017 году продолжится. Об этом завил губернатор Василий Голубев на заседании совета по инвестициям. Задача максимум: увеличить объем инвестиций до одного триллиона рублей.

В этом зернохранилище зерно долго не задерживается. Это своего рода перевалочный пункт между поставщиком сельхозпродукции и портом Таганрога. Необходимость в таком предприятии, говорят его сотрудники, назрела давно. Приморская набережная была буквально забита большегрузами. Теперь же зерно машины везут не в порт, а в хранилище. А уже потом сельхозпродукцию специальным транспортом по специальным маршрутам доставляют в порт.

«Порт не имеет возможности складирования продукции, и наш комплекс изначально делался, чтобы увеличить грузооборот порта и облегчить экологическую ситуацию в центре города», — говорит генеральный директор ООО «Агропрайм» Юрий Якушев.

Объём инвестиций в это предприятие составил 427 миллионов рублей. Всего же в Ростовской области сейчас реализуется более 600 проектов на сумму свыше 900 миллиардов. Предварительные итоги 2016-го — Года донского бизнеса — подвели на Совете по инвестициям при губернаторе региона. Василий Голубев подчеркнул, что в 2017-м политика поддержки предпринимателей будет продолжаться. Задача перед экономическим блоком донского правительства стоит конкретная — к концу следующего года довести объём инвестиций по всем реализуемым в регионе проектам до одного триллиона рублей.

«Малый и средний бизнес получит в следующем году поддержку не менее 2,3 млрд рублей. В бюджете заложены средства на создание областного фонда поддержки промышленности. Это именно областной фонд, откуда бизнесмены Дона смогут получать средства под процентную ставку не более пяти процентов», — говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

И уже традиционно на совете было принято решение пополнить губернаторскую сотню новыми инвестпроектами. На этот раз туда вошли два объекта. Первый — это гостиничный комплекс известной международной сети «Мариотт Кортъярд» почти на 200 номеров. Он будет располагаться на улице Левобережной в Ростове. Вторым проектом, пополнившим бизнес-перечень, стала система по обращению с биологически опасными медицинскими отходами. Её планируют разместить в Мясниковском районе.