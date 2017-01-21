Запасы зерна в Ростовской области увеличились на 35,1 процента

Ростовстат опубликовал данные по количеству зерна в регионе. Так по состоянию на 1 января 2017 года в донских организациях находилось 2529,3 тысячи зерна. Отметим, что это на 35,1 процента больше, чем регистрировали в аналогичный период 2016 года.

При этом запасы сельхозпредприятий составляют 1,29 миллиона тонн, что на 30 процентов больше, чем годом ранее. А у заготовительных и перерабатывающих организаций хранится 1,24 миллиона тонн, что также выше прошлогодних показателей на 41 процент.