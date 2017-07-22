Жатва на Дону: валовый сбор ранних зерновых почти достиг 8 миллионов тонн
На Дону валовый сбор ранних зерновых почти достиг 8 миллионов тонн, об этом рассказал глава региона Василий Голубев. Всего в Ростовской области осталось убрать 35 процентов площадей. Жатва, по словам специалистов, продлится еще около 2-х недель. На полях донских хозяйств задействовано 11 тысяч комбайнов, 3 тысячи жаток, 1,2 тысяч пресс-подборщиков и 11 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба донского правительства.
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