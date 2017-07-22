Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Жатва на Дону: валовый сбор ранних зерновых почти достиг 8 миллионов тонн

20:47 Суббота, 22.07.2017

IMGN0057

На Дону валовый сбор ранних зерновых почти достиг 8 миллионов тонн, об этом рассказал глава региона Василий Голубев. Всего в Ростовской области осталось убрать 35 процентов площадей. Жатва, по словам специалистов, продлится еще около 2-х недель. На полях донских хозяйств задействовано 11 тысяч комбайнов, 3 тысячи жаток, 1,2 тысяч пресс-подборщиков и 11 тысяч автомобилей, сообщает пресс-служба донского правительства.

Еще темы рубрики

IMGN0057
22 июля 2017
Жатва на Дону: валовый сбор ранних зерновых почти достиг 8 миллионов тонн
Screenshot_192
21 июля 2017
Журналистам федеральных СМИ показали аэропорт «Платов» и «Ростов-Арену»
21 июля 2017
Проект обновленного сквера им. А. Собино в Ростове: храм, зоны спорта и отдыха
20 июля 2017
Парамоновские склады пустят с молотка, начальная цена больше 8,5 миллионов рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.