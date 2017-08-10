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ЭКОНОМИКА

Жители Дона должны за электроэнергию больше 5 миллиардов рублей

16:14 Четверг, 10.08.2017

В «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подвели итоги работы за шесть месяцев 2017 года. Так в первом полугодии было использовано 4,84 миллиарда кВт часов. Как пояснили в организации, это на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Рост объема поставок произошел в основном за счет потребителей — физических лиц и приравненных к ним. При этом общая задолженность всех категорий потребителей перед поставщиком превышает 5 миллиардов рублей. За первое полугодие 2017 года самое существенное увеличение показали управляющие компании. Их долг вырос на 20,4 процента и составил 819 миллионов рублей.

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