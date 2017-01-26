Жители Дона, пострадавшие от подтопления, получат финансовую помощь

Жители Неклиновского района, пострадавшие от подтопления, получат около 2 миллионов рублей. Деньги из бюджета области выделят почти 70-ти селянам. Это единовременная помощь, которую выплатят в связи с утратой имущества во время подтопления осенью 2014 года. Напомним, тогда из-за нагона воды в Дону пострадали более семи тысяч человек.