Жители Дона, пострадавшие от подтопления, получат финансовую помощь
Жители Неклиновского района, пострадавшие от подтопления, получат около 2 миллионов рублей. Деньги из бюджета области выделят почти 70-ти селянам. Это единовременная помощь, которую выплатят в связи с утратой имущества во время подтопления осенью 2014 года. Напомним, тогда из-за нагона воды в Дону пострадали более семи тысяч человек.
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