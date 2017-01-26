Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Жители Дона, пострадавшие от подтопления, получат финансовую помощь

14:06 Четверг, 26.01.2017

Жители Неклиновского района, пострадавшие от подтопления, получат около 2 миллионов рублей. Деньги из бюджета области выделят почти 70-ти селянам. Это единовременная помощь, которую выплатят в связи с утратой имущества во время подтопления осенью 2014 года. Напомним, тогда из-за нагона воды в Дону пострадали более семи тысяч человек.

Еще темы рубрики

231216_kadet_01
26 января 2017
Преподаватели военных училищ будут воспитывать аксайских кадетов
26 января 2017
В Ростовской области открыли еще одну кооперативную аптеку
26 января 2017
Проект донских законодателей о лишении лицензии УК поддержали в Госдуме
26 января 2017
На Лендворце в Ростове столкнулись легковушки и ассенизаторская машина

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.