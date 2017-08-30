Жители Дона собирают подписи против строительства Багаевского гидроузла

Экономический прорыв или экологическая катастрофа. В Ростовской области разгорается спор вокруг строительства Багаевского гидроузла. Сторонники проекта, говорят о безопасности судоходства и о беспрепятственном проходе крупнотоннажного флота. Противники заявляют, что плотина окончательно погубит Дон. Ученых поддерживают и жители области, на этой неделе в Интернете начался сбор подписей под петицией против строительства гидроузла.

«Весь ряд — это могилы. Вот захоронение, где крестик — это бабушкины родственники, которые погибли в войну в 1942 году», — рассказывает житель хутора Арпачин Наталья Евсюкова.

Вот уже несколько поколений Семья Натальи Евсюковой живёт в Арпачине. Хуторянка говорит, что от города, конечно, далековато, но те красоты, которые есть на этой земле, не заменят никакие урбанистические блага.

«Соловьи поют так, что мы не можем спать. У нас есть аисты, утки. Вообще здесь природа — живая, люди приезжают отдыхать семьями на наш остров», — говорит житель хутора Арпачин Наталья Евсюкова.

Теперь боится, что всего этого не станет — поглотит вода. 29 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о завершении замороженного в 2012 году проекта Багаевского гидроузла. На Дону эту новость восприняли, мягко говоря, неоднозначно.

«Общемировая практика гласит: суда погоняют под реку. В нашем регионе, при попустительстве властей нашего региона — решили реку решили подогнать под мазутовозы! Это нонсенс! Азово-Черноморский бассейн лишится всего биома (осетровых, сельдевых и частиковых пород) и потеряет способность к самовоспроизводству!», — пишут местные СМИ.

Такого же мнения и донские учёные. Уже давно говорят о том, что нарушение естественного хода вод убивает речную фауну. Цимлянское водохранилище уже нанесло непоправимый урон. А запуск новых гидросооружений ещё сильнее ускорит превращение Дона в пародию на ту реку, которую в своё время воспел Шолохов.

«Даже о спортивной лове говорить не придётся. Кроме того, мы получим ухудшение эпидемиологической ситуации. По большому счёту, в конце концов мы доведём реку Дон до состояния реки Темерник», — поясняет заместитель директора Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Владимир Белоусов.

«Правительство страны должно решить, что из себя представляет река Дон. То ли это транспортная артерия, тогда все мероприятия должны быть направлены на обеспечение этой составляющей, то ли это водохозяйственный водоём, где плавает рыба», — добавляет заведующий отделом изучения экстремальных природных явлений и техногенных катастроф ЮНЦ РАН Олег Степанян.

У федерального агентства водного транспорта свои аргументы «за». Например, участок от Кочетовского до будущего Багаевского гидроузла — мелкий, тяжелые суда не могут пройти. Это, в конечном счёте, приводит к увеличению цены на перевозимые продукты или сырьё и снижению налоговых поступлений от перевозчиков. То есть в проигрыше потребитель и государство. А новый гидроузел, стоимость в 22 миллиарда рублей, эти проблемы решает. Однако у тех кто против своё мнение относительно мотивов строительства.

«В документах говорится, что срок окупаемости — 50 лет. Но мы прекрасно понимаем, что та прибыль, которая будет получена перевозчиками нефтепродуктов, будет соизмерима со строительством плотины. Однако мы понимаем, что бюджет получит налоговую ставку гораздо ниже, чем эта прибыль. Фактически, это лобби», — поясняет руководитель движения «ЭКО» в Ростовской области Григорий Болдырев.

Но тех кто живёт Арпачине и Манычской больше интересуют не столичные бенефициары, а свои собственные хозяйства. Местные говорят, что после возведения плотины вода, конечно, не зальёт селения напрямую, но под давлением пойдут вверх связанные с рекой грунтовые воды. Вспоминают школу: урок физики, пример сообщающихся сосудов.

«Разлив пришёл и ушёл. А когда они поднимут уровень воды, то у людей в подвалах, огородах, вода эта будет стоять постоянно», — говорит житель станицы Манычской Елена Усова.

Причём речь идет не только о подсобных, но и больших хозяйствах, на которых трудятся сотни человек.

«У нас рисовая система, то есть первый, второй севообороты — почти две тысячи гектаров — попадают в зону, в которой будут подниматься грунтовые воды», — отмечает главный агроном «Маныч-Агро» Михаил Филлимонов.

Юрий Малик один из тех, кто решил связать себя с этой землей всерьез и надолго. В последние годы основной упор делает на виноделие. Виноградники раскинулись на многие сотни метров. Говорит, что при такой политике какая может идти речь об импортозамещении, если местное производство хотят в прямом смысле потопить.

«Тогда придётся перейти на розлив импортных виноматериалов. Здесь итак виноградники растут на пределе по грунтовым водам. Дальше уже камыш растёт», — поясняет директор группы компаний «Астероид» Юрий Малик.

Местный житель Юрий Журавлёв всю жизнь проработал мелиоратором. Вспоминает, сколько в советский период было вложено сил и средств, чтобы эта земля смогла давать урожай.

«Это всё были Богом забытые места. И вот, когда пришла мелиорация, то началась рекультивация, стали восстанавливать эти земли, работало здесь до пяти передвижных механизированных колонн «Ростовмелиорации», — вспоминает житель хутора Арпачин, мелиоратор Юрий Журавлев.

Сейчас местные жители собирают подписи под петицией к президенту о запрете строительства, правозащитники и экологи пытаются убедить чиновников, люди науки выдвигают предложения.

Учёные говорят о варианте который бы с практической стороны устроил бы всех. Это расчистка русел рек и переход на флот с низкой осадкой. Но есть ещё экономический момент. Покупка новых кораблей — это очень большие деньги, которые вынужден будет потратить бизнес. А при нынешнем развитии событий все финансовые неудобства нивелируются за государственный счёт.