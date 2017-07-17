Жители Дона стали чаще покупать еду через Интернет



В последнее время ростовские сервисы по доставке еды отмечают рост заказов. Если раньше среди виртуальных покупок лидировали одежда, бытовая техника, аксессуары, то теперь большой процент заказов приходится на продукты. Специалисты сервиса «Яндекс. Деньги» подсчитали, что с начала года количество заказов готовых блюд через Интернет выросло более, чем на треть. Причём в рейтинге популярности таких запросов первое место занимает итальянская кухня, далее идут русская и японская еда, а также фастфуд.

Региональный представитель компании «Яндекс» на Юге и в Приволжье Надежда Огульчанска рассказала, что на Дону средний чек в продуктовых онлайн-магазинах составляет 1770 рублей. При этом в ресторанах жители Ростовской области в среднем оставляют около 1400 рублей, а в сервисах доставки — 900 рублей.

Возросший спрос интернет-пользователей на еду подтверждают в одной из популярных сетей пироговых. «Мы пользуемся социальными сетями очень активно — Facebook, Instagram, сайт. Мне кажется, что со временем это будет основной способ продаж. Доставка, Интернет и общение клиента напрямую с менеджером через мессенджеры», — рассказал управляющий партнёр сети кафе-пироговых в Ростове-на-Дону Павел Дымов.

У виртуального шоппинга есть есть свои недостатки. Если товар идет из другого города или страны, его придется ждать. Также нельзя проверить вещь перед покупкой и есть шанс нарваться на брак или некачественное изделие. Впрочем, на этот случай у большинства онлайн-сервисов существует система защиты покупателей и c возможностью вернуть деньги.

Ростовчанин Владимир Киселев является приверженцем онлайн-шоппинга уже много лет. Признаётся, что не любит ходить по магазинам и почти всё покупает на сайтах: одежду, обувь, запчасти для автомобиля, товары для хобби. Приобретя два года назад велосипед в одном из ростовских магазинов, молодой человек всерьёз принялся за его модификацию и большинство аксессуаров для тюнинга заказал через Интернет.

Владимир Киселёв: «Для велосипеда выбор у нас тут скуден, скромен. Того, чего хотелось бы, нет. Взять ту же подставку для телефона. Если телефон большой, то хорошую подставку под него не найдёшь. Фонарики — разница в 4 раза по цене. То есть есть момент экономии. Минус только в том, что приходится ждать».

Директор интернет-магазина Елена вспоминает, как больше десяти лет назад, она открывала своё виртуальное дело. Елена Айгнина, директор интернет-магазина: «Я в то время сама попробовала совершить онлайн-покупку. Мне это понравилось. Я заинтересовалась». За это время технологии шагнули далеко вперёд, бизнес разросся, клиентов — в том числе и постоянных — стало в разы больше.