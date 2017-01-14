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ОБЩЕСТВО

Жители Ростовской области теперь могут оплачивать госуслуги со скидкой

10:46 Среда, 11.01.2017

Со значительной скидкой могут теперь оплачивать жители Дона госуслуги. Если они оформляются в электронном виде, пошлина снижается на 30 процентов. Соответствующие изменения в налоговый кодекс вступили в силу 1 января.

Как сообщает сайт областного правительства, в прошлом году по сравнению с 2015 годом объем платежей через портал госуслуг вырос почти втрое. По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, таких показателей удалось достичь благодаря удобству электронного сервиса и увеличению числа пользователей портала. Напомним, сейчас на виртуальном сервисе gosuslugi.ru доступна оплата налогов, пошлин, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей.

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Маргарита 13.01.2017

Только забыли написать, что на данный момент оплата госпошлин от МВД недоступна и неизвестно, когда будет возможность оплатить через портал со скидкой. Уже больше недели пытаюсь оплатить пошлину на загран — пишут «Уважаемые Пользователи! Сообщаем, что на текущий момент по информации от МВД России оплата государственной пошлины для данной услуги недоступна.» Так что этими скидками не воспользоваться, кругом обман.