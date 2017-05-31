Жители Ростовской области задолжали за газ почти 2 млрд рублей

На пресс-конференции, посвященной теме газификации Ростовской области, генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-дону», ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко отметил, что в регионе все еще актуальной проблемой остается неуплата потребителей за предоставленные им услуги. А это, в свою очередь, тормозит развитие газоснабжения области.

По данным на 1 мая 2017, задолженность в Ростовской области составляет почти два миллиарда рублей — 1 млрд 941 млн руб., отметили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».