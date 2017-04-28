Жителям Дона напоминают: 2 мая истекает срок подачи декларации о доходах

2 мая истекает срок подачи налоговой декларации по доходам, полученным в прошлом году. Региональная фискальная служба напоминает, что отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, а также жители Ростовской области, которые продавали свое имущество или получали доходы от сдачи его в аренду. Подать налоговую декларацию можно лично, по почте или через Интернет. Все подробности — на сайте федеральной налоговой службы.

«Просим тех, кто продал свои дома, квартиры, комнаты, земельные участки, либо транспортные средства и еще не задекларировали свои доходы, сделать это до 2 мая 2017 года. Представить декларацию на сегодняшний день множно любым способом», — прокомментировал начальник отдела налогообложения доходов и администрирования страховых взносов УФНС России по Ростовской области Андрей Мосиенко.