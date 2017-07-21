Журналистам федеральных СМИ показали аэропорт «Платов» и «Ростов-Арену»

Сегодня для журналистов федеральных СМИ утроили пресс-тур по двум строящимся объектам ЧМ-2018 — аэропорту «Платов» и стадиону «Ростов-Арена».

На стадионе сейчас трудится 1300 строителей, генеральный подрядчик сообщает, что объект готов на 85 %. «Ростов-Арена» рассчитан на 45 тысяч посадочных мест. Максимальное расстояние от кромки поля до последнего дальнего ряда не превышает 50 метров.

Сейчас на футбольном поле засеивают траву, делается это по специальной технологии. «Шагом 2 на 2 сантиметра погружаются искусственные волокна, которые связывают весь плодородный слой почвы, поэтому комьев грязи из под бутс футболистов здесь гарантировано не будет», — рассказал, вице президент компании-подрядчика «Крокус» Эльдар Дадашаев.

Особое внимание представители СМИ уделили будущей аэрогавани, ведь «Платов» — это первый аэропортовый комплекс в истории современной России, который построили с нуля в чистом поле. Готовность строительно-монтажных работ на объекте составляет 98 процентов, их проводят за счет средств инвестора. К «Платову» строят две новые дороги – 2,3 километра от М-4 «Дон» и 16 километров со стороны Северного обхода.

«15 ноября мы введем эти две дороги в эксплуатацию», — пообещал первый заместитель министра транспорта России Василий Гойда.

Аэропортовый комплекс будет отличаться от многих других. Например, одна из его особенностей – это протяженность взлетно-посадочной полосы, ее длина составляет 3 тысячи 600 метров. Авиагавань сможет принимать все типы воздушных судов.

«Выполнили большой объем земляных работ, с разработкой и перемещением это около 7 миллионов кубов грунта. В начале и в конце взлетной полосы уложен усиленный бетон», — рассказал заместитель руководителя проекта по общестроительным работам ООО «Трансстроймеханизация» Виктор Рыженко.

Комплекс возводится в рамках государственно-частного партнерства. Журналистам сообщили, что работы идут согласно графику и даже с опережением, примерно на месяц. Сейчас активно занимаются благоустройством территории. Ожидается, что в начале декабря торжественную церемонию открытия комплекса посетит президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Терминал — 51 тысяча квадратных метров. Пассажиропоток, который он будет принимать — около 1800 человек в час. Объект обладает парковкой на 2 тысячи 500 мест, девятью современными телетрапами, которые способны принимать самые современные модификации воздушных судов», — отметил руководитель проекта технического заказчика «ГК «Спектрум» Александр Мутовкин.