Инспекторы Россельхознадзора обнаружили 13 килограммов сомнительной колбасы в Красносулинском районе
В Красносулинском районы сотрудники регионального Россельхознадзора при проверке продуктового магазина обнаружили, что в продаже имеется 13 килограммов колбасы и колбасных изделий без сопроводительных ветеринарных документов.
- Именно ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства, — поясняет Россельхознадзор региона.
Владелец магазина за нарушение был наказан штрафом в три тысяч рублей, а колбасу без документов пришлось уничтожить.
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