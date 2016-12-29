Изготовленный в Волгодонске корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС

Новый корпус реактора, изготовленный на волгодонском заводе «Атоммаш», доставлен на стройку Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает местное информагентство «БЕЛТА».

- Корпус реактора ВВЭР-1200 весит более 330 т, его высота составляет 13 м, диаметр — 4,5 м. Изделие представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху он герметично закрыт крышкой. Крышка крепится к корпусу с помощью шпилек. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя при разгерметизации контура, — сообщает информагентство.

Новый корпус был отправлен в Белоруссию 31 октября 2016 года. Трехсоттонную деталь специализированные машины доставили на причал Цимлянского водохранилища. Оттуда по воде корпус прибыл в Нововоронеж,а потом по железной дороге до белорусского Островца.

Белорусская АЭС — проект мощностью до 2400 Мвт, состоящий из двух энергоблоков. Эксплуатация первого энергоблока запланирована на 2019 год, второго — на 2020 год.