В Ростове реконструктор Сергей Губа показал восстановленные древние костюмы и оружие

Донская публичная библиотека показала кропотливую работу историков и реконструкторов. Собранное по крупицам, порой даже в разных частях света, восстановленное до мельчайших деталей древнее оружие, амуниция и костюмы.

На много веков назад — без машины времени. Буквально за минуту обычный ростовчанин превращается в древнего воина-скифа. Благодаря реконструктору Сергею Губе в Ростове 21-го века на несколько часов сошлись античность и средневековье.

«Это не бутафорские костюмы. Он долгое время работал заведующим отделом реконструкции в Танаисе. И на основе бронзовых остатков он восстанавливает шлемы, арбалеты и другую амуницию. В основном, это костюмы тех народов, которые в древнее время населяли Дон», — рассказывает руководитель молодёжного клуба «Танаис» Сергей Скориков.

Историю по крупицам Сергей Иванович с единомышленниками восстанавливает уже почти 30 лет. В коллекции — 250 экспонатов. На встречу со старыми друзьями — участниками молодежного клуба «Танаис» — привезли лишь малую часть.

Этот костюм принадлежал римскому воину. Это где-то 1-2 век н.э. К тому же времени относится и этот уникальный экспонат — торсионный гастрофет. Что-то вроде лука, только мощнее и совершеннее. Остатки орудия археологи нашли в 2002 году в Германии.

«Была найдена только вот эта часть, — показывает реконструктор Сергей Губа, — его нашли в болоте. Это такая ручная метательная машина. В болоте органика сохраняется. Немцы его восстановили».

Археологическая находка — это, как правило, лишь маленькая часть древнего предмета. Чтобы воссоздать его целиком, реконструкторам приходится немало потрудиться. Фрагменты античной и средневековой одежды, оружия, предметов быта разбросаны по всей южной земле — их находят на раскопках в Танаисе, в Азове, в Краснодарском крае, Украине.

«Приходится соединять все. Так, одну часть шлема нашли здесь, а колпак нашли в другом месте. Реставраторы берут много материала и соединяют их постепенно. У нас почва очень агрессивная. В ней металл почти не сохраняется», — отмечает реконструктор Сергей Губа.

Тем, кто в этот раз не попал в публичную библиотеку, возможность погрузиться в древние эпохи представится весной. В апреле реконструктор покажет свои экспонаты в Ростовском музее краеведения.