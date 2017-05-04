5 мая в донской столице открывается выставка «Арт-Ростов»
Завтра, 5 мая, в донской столице открывается выставка «Арт-Ростов». Она пройдет в седьмой раз. В Ростове впервые представят ожившие полотна Айвазовского и 100 подлинников Дали. В течение 10 дней зрители смогут не только познакомиться с творческими достижениями современных российских художников, но и стать участниками ряда интерактивных программ. Например, узнать секреты создания великих полотен Айвазовского и нарисовать свое море.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.