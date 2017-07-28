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КУЛЬТУРА

«Библиотеки на колесах» появятся еще в пяти районах Ростовской области

17:33 Пятница, 28.07.2017

Из резервного фонда Правительства Ростовской области выделят 10 миллионов рублей на приобретение мобильных библиотечных комплексов. Информацию об этом сегодня опубликовали на официальном сайте Правительства.

В ближайшее время передвижные библиотеки появятся в Аксайском, Кашарском, Константиновском, Неклиновском и Целинском районах.

«Библиобусы, или «библиотеки на колесах», позволяют жителям даже отдаленных сельских районов пользоваться информационными, сервисными и образовательными услугами, знакомиться с книжными новинками», — считает губернатор Василий Голубев.

Первые передвижные библиотеки были куплены за счет областной казны в 2012 году для работы в Октябрьском и Сальском районах. В этом году на приобретение «библиотек на колесах» для Азовского и Мясниковского районов из областного и муниципального бюджета уже выделили 4 миллиона рублей.

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