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КУЛЬТУРА

Дэцл вызвал Басту на рэп-баттл

12:00 Пятница, 18.08.2017

Кирилл Толмацикий — Децл — вызвал Василия Вакуленко — Басту — на рэп-баттл. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. Однако исполнитель выдвинул условие: прежде, чем сразиться на Versus (интернет-шоу на YouTube) Баста должен ответить на вызов, который ранее бросил Сергей Пархоменко. «Вызову Басту на баттл, но для начала пусть сразится с Серегой», — написал Кирилл Толмацикий.

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