Дэцл вызвал Басту на рэп-баттл

Кирилл Толмацикий — Децл — вызвал Василия Вакуленко — Басту — на рэп-баттл. Об этом он написал в своем twitter-аккаунте. Однако исполнитель выдвинул условие: прежде, чем сразиться на Versus (интернет-шоу на YouTube) Баста должен ответить на вызов, который ранее бросил Сергей Пархоменко. «Вызову Басту на баттл, но для начала пусть сразится с Серегой», — написал Кирилл Толмацикий.