Дмитрий Билан, Светлана Лобода и группа «Бурито» выступят на День города в Ростове
Дмитрий Билан, Светлана Лобода и группа «Бурито» выступят на День города в Ростове. Об этом сегодня рассказали в Администрации донской столицы. Празднование 268-ой годовщины откроют традиционно возложением цветов к Стелле, а завершится праздник грандиозным гала-концертом. Кроме того, с 15 по 17 сентября в рамках празднования Дня города пройдет более 350 мероприятий на центральных улицах, набережной, в парках и библиотеках донской столицы.
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