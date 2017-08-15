Фестиваль «Калининское лето» пройдет в Пухляковке уже в эту субботу

Областной фестиваль «Калининское лето», посвященный празднованию 101-й годовщины со дня рождения писателя, пройдет в х. Пухляковском Усть-Донецкого района уже в эту субботу, 19 августа.

Как отмечает пресс-служба правительства Ростовской области, праздник откроет выставка-ярмарка народных ремесел «Город мастеров». В залах картинной галереи и музея х. Пухляковский представят экспозиции «А.В. Калинин – человек, писатель, гражданин», книжные выставки, фотовыставку «Семейные ценности Калининых».

На большом фольклорном празднике с песнями и танцами выступят более 40 коллективов региона. На стадионе хутора пройдут масштабные гуляния — там построят «Казачий курень», в котором гости фестиваля познакомятся с историей и традициями жизни казаков, отведают блюда донской казачьей кухни. Завершится фестиваль большим гала-концертом мастеров искусств.