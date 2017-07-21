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КУЛЬТУРА

Фильм ГТРК «Дон-ТР» получил специальный приз на конкурсе «Мир права»

21:40 Пятница, 21.07.2017

Фильм ГТРК «Дон-ТР» о Ростовской школе служебно-розыскного собаководства МВД РФ «Старт для двоих» получил специальный приз на IX Всероссийском конкурсе телевизионных фильмов и программ «Мир права».

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